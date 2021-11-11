В отставку подал очередной министр Кабмина

Главное: Глава Минкульта Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Среди причин — передача Госкино в управление Кабинета министров и бюджет на сферу культуры в 2022 году.

Детали: Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал в отставку. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Сегодня написал заявление об отставке... отчет в Раде не за горами. Сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку», — отметил Ткаченко.

По его словам, среди причин отставки — решение о передаче Госкино в управление Кабинета министров без согласования с Министерством культуры и информационной политики.

«Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности», — отметил он.

Ткаченко уточнил, что не может согласиться с этим решением. Кроме того, по его словам, правительство блокирует создание Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. Также одной из причин отставки также является бюджет на культуру в 2022 году.

«И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы», — добавил министр.

В тему: 3 ноября, народные депутаты Украины отправили в отставку сразу пятерых министров. Все они ранее написали заявления об отставке.