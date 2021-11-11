Житель села на Харьковщине подстрелил монтера, который собирался отрезать электричество

Главное: Вооруженный мужчина совершил нападение на бригаду «Харьковоблэнерго». Один из работников получил ранение.

Детали: В среду, 10 ноября, в с. Рокитное работники АО «Харьковоблэнерго», прибывшие на ул. Загребля для отключения электроустановок потребителя из-за самопроизвольного подключения попали под обстрел. Как сообщает пресс-служба «Харьковоблэнерго», когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое.

В итоге пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.

На место преступления была вызвана полиция.

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