В Укрaину идет потепление

Главное: Синоптики предупредили о потеплении в Украине. Уже сегодня температура воздуха поднимется.

Детали: Сегодня, 11 ноября, в большинстве областей небо этим утром было абсолютно ясным, за исключением северной части Украины — там наблюдалась небольшая облачность, сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Температуры этой ночью еще были низкими, в восточных областях местами −8-10 мороза. Но сегодня в течение дня температура понемногу будет расти и в следующие несколько суток ожидаем несколько более теплую погоду, отметили синоптики.

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