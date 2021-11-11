Человечество может столкнуться с нехваткой... шприцев

Главное: Во всемирной организации здравоохранения говорят, что дефицит шприцев в мире может составить около двух миллиардов. Эта ситуация может спровоцировать и другую проблему.

Детали: В мире может возникнуть глобальная нехватка шприцев для вакцинации от коронавируса. Об этом заявила старший советник ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам для здоровья Лиза Хедман, сообщает Insider.

Дефицит может составить до двух млрд шприцев.

По ее словам, нехватка нескольких миллиардов шприцев негативно отразится на темпах вакцинации. Более того, такая ситуация может спровоцировать и другую проблему — когда бедные страны начнут использовать одни и те же шприцы по несколько раз.

«Когда вы думаете о количестве вакцинаций, которые делаются как ответ на пандемию, это не та зона, где мы можем позволить себе сокращения, нехватку или что-либо, кроме полной безопасности для пациентов и медицинского персонала», — заявила Хедман.

В мире уже было введено 6,8 млрд доз вакцин против COVID-19, при этом ежегодно производится шесть миллиардов шприцев, сообщила она.

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