С завтрашнего дня полиция начнет проверять техническое состояние автомобилей прямо на дорогах

Главное: Патрульные полицейские с завтрашнего дня начнут использовать мобильные диагностические станции для контроля соответствия технического состояния транспортных средств. Проверка не касается частного легкового транспорта.

Детали: С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные мобильные диагностические станции. Как сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook, они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам по безопасности дорожного движения.

В частности, по его словам, с помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:

— производить замеры параметров света фар транспортных средств;

— измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

— осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

— производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

— производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;

— определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

— проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Отмечается, что такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

При этом, как подчеркнул Билошицкий, «проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта».

Речь идет о:

— грузовых автомобилях весом более 3,5 т и прицепам к ним;

— автобусах;

— автомобилях такси;

— автомобилях, перевозящих опасный груз;

— отдельных специализированных ТС;

— легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

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