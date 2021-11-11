Омбудсмен объяснила, почему дистанционное образование нарушает права детей

Главное: Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обучение через интернет нарушает право детей на получение качественного образования и призвала Минздрав и Минобразования отказаться от этой практики в нынешних условиях.

Детали: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала Министерство здравоохранения и Министерство образования отказаться от практики перевода школ на дистанционную форму обучения. По ее данным, вакцинация педагогов в Украине происходит довольно быстрыми темпами.

При этом уровень заболеваемости детей, по данным Министерства здравоохранения Украины, не превышает 8% от общего количества лиц, инфицировавшихся COVID −19.

«Проведенный мной мониторинг свидетельствует, что, несмотря на соблюдение всех регламентированных ограничений и противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях, в том числе и процентного показателя вакцинации, органы местной власти и органы местного самоуправления, а также непосредственно учебные заведения самостоятельно принимают решения относительно дополнительных каникул или дистанционного обучения», — написала Денисова на своей странице в Facebook, подчеркивая, что это нарушает право детей на образование.

«Отмечаю, что существует ряд факторов, нарушающих право детей на получение качественного образования в режиме, когда образовательный процесс происходит онлайн, — отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому, трудности с одновременным доступом учащихся к техническим средствам, в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста; разный подход учителей к преподаванию учебного материала; низкое качество интернет-связи; отсутствие должного контроля родителей за обучением детей и т. д.», — заключила омбудсмен.

В тему: В середине октября Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам перенести начало осенних каникул на 18 октября.

По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, это позволило бы на 15% сбивает темпы прироста заболеваемости коронавирусом.

По окончанию осенних каникул многие школы перешли на дистанционную форму обучения.