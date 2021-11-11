Ляшко назвал одну из самых серьезных проблем для здравоохранения

Главное: При потере контроля над назначением лечения антибиотиками, уже через 30 лет вследствие инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями будет умирать 10 млн человек в год. Сейчас эта цифра составляет 700 тысяч человек.

Детали: Устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для здравоохранения. В мире ежегодно умирают около 700 тысяч человек вследствие инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями. Об этом на брифинге заявил главы Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, при потере контроля над назначением лечения антибиотиками цифра может достичь 10 млн смертей ежегодно уже через 30 лет.

«И это не картина из фильма ужасов. Это возможно наступление „постантибиотиковой эры“. Время, когда антибиотики перестанут работать и любая болезнь, что сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной», — заявил он.

По словам Ляшко, на фоне пандемии фиксируют рост продаж антибактеральных препаратов.

«Хочу подчеркнуть, что антибиотики не активны по отношению к вирусу. Поэтому COVID-19 не является прямым показанием для назначения антибиотиков. Это оправдано лишь при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции. А установление этих признаков — это прерогатива врача», — заявил Ляшко.

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