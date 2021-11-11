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Новости > BMW создал крайне необычное топливо для своих автомобилей

BMW создал крайне необычное топливо для своих автомобилей

Александр Панько
11.11.21 11:58
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BMW создал крайне необычное топливо для своих автомобилей

Главное: Американское подразделение BMW начало производство топлива для своих автомобилей из коровьего навоза.

Детали: Известный немецкий производитель автомобилей BWM начнет использовать для зарядки электрокаров электроэнергию, полученную путем улавливания метана из навоза. Как сообщает Lenta.ru, американское подразделение концерна заключило соответствующее соглашение с компанией California Bioenergy (CalBio).

Генерация электроэнергии будет осуществляться на ферме Bar 20 Dairy в городе Керман, штат Калифорния, при помощи уникального биореактора.

По мнению руководства компании, такая система улучшит качество местного воздуха и сократит выбросы парниковых газов, а также будет способствовать развитию сельского хозяйства.

В тему: Осенью 2021 года ученый из США проводил эксперименты с коровьим навозом и случайно создал фильтр для опреснения морской воды. Утверждается, что он может решить глобальный кризис питьевой воды, от которого уже сегодня страдают более 1,4 млрд человек во всем мире.

Напомним: В середине 2021 года компания Cargill приняла решение надевать на коров специальные маски, поглощающие метан. Они работают по принципу автомобильного катализатора и призваны сократить выбросы парниковых газов, которые коровы выделяют в виде отрыжки и через нос. Метан считается более вредным для экологии, чем углекислый газ, приблизительно в 20-25 раз.

Тэги: BMW, топливо, корова, авто, навоз

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