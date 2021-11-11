В Киеве внук с друзьями «расстрелял» на камеру свою больную бабушку

Главное: Троих столичных молодых людей подозревают в «исключительном циничном» хулиганстве в отношении 76-летней бабушки одного из них.

Детали: При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении трем молодым людям по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось исключительным цинизмом в отношении потерпевшей. Как сообщается на официальном странице пресс-службы Киевской городской прокуратуры в Facebook, инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Героев Днепра на столичной Оболони.

Двое парней, будучи в гостях у своего друга, решили снять видео издевательства над 76-летней бабушкой, которая лежит больной в течение 5 лет, и последние 3 года не разговаривает.

Один из молодых людей взял предмет, похожий на пистолет, и направил на потерпевшую, нажав на спусковой крючок. В это время другой злоумышленник снимал это на телефон.

В дальнейшем видео издевательства над беспомощной бабушкой молодые люди разместили на странице одного из фигурантов в соцсети.

Там его и заметили правоохранители в ходе мониторинга сети интернет. Вскоре силовики установили участников этих противоправных действий.

Подозреваемыми оказались местные жители 2001, 2002, 2003 годов рождения. За совершенное им грозит до 4 лет лишения свободы.

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