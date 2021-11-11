Приготовьте ваши сертификаты: на Киевщине ужесточили условия карантина

Главное: Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, с этой субботы, 13 ноября, зайти в общественный транспорт в Киевской области можно будет лишь по предъявлению ковид-сертификата.

Детали: С субботы 13 ноября общественный транспорт в Киевской области заработает с усиленными ограничительными мерами. Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин на своей странице в Facebook, решение было принято во время внеочередного заседания областной комиссии по ТЕБ и ЧС 10 ноября.

Отмечается, что общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику, но ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

— COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

— отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

— справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения «Дия».

«Акцентирую, что когда Киевщину только ввели в „красную“ зону, работу транспорта мы не ограничивали никоим образом. Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности», — написал Володин, призвав всех вакцинироваться.

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