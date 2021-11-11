Нацбанк оштрафовал сразу двух коллекторов на максимальные суммы

Главное: НБУ наложил максимальные штрафы на две компании из-за большого количества жалоб по взысканию долгов, также оштрафовали микрофинансовую организацию.

Детали: Национальный банк Украины оштрафовал две крупные коллекторские компании за нарушение закона о взаимодействии с потребителями при взыскании просроченной задолженности. Как сообщает пресс-служба регулятора, максимальные штрафы в размере 102 тыс. гривен получили компании ООО «КРЕДИТПРОМИНВЕСТ» и ООО «ФК «ПРЕМИУМ АКТИВ».

Как утверждается, это решение обусловлено систематичностью и объемом обращений граждан по поводу неэтичного поведения во время урегулирования просроченной задолженности.

Кроме того, НБУ оштрафовал на 51 тыс. грн микрофинансовую организацию «ФК «НОВЫЕ КРЕДИТЫ» за нарушение этичного поведения с потребителями.

В тему: 19 марта 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, ужесточающий требования к работе компаний, занимающихся взиманием долгов и защищающий права должников. В соответствии с ним в работе коллекторов вводится целый ряд серьезных ограничений.

Осенью того же года Нацбанк впервые оштрафовал коллекторскую компанию ООО «КРЕДИТПРОМИНВЕСТ» на 102 тыс. грн за нарушение обновленного законодательства в сфере взыскания долгов.