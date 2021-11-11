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Новости > Всемирный день качества: какой праздник отмечается 11 ноября 2021 года

Всемирный день качества: какой праздник отмечается 11 ноября 2021 года

Александр Панько
11.11.21 05:37
725
Всемирный день качества: какой праздник отмечается 11 ноября 2021 года

Сегодня, 11 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день качества, Всемирный день шопинга, День написания бумажных писем и День холостяка.

Всемирный день качества

В 1990 году, Организация объединенных наций, совместно с Европейской организацией качества учредили день, в который всему миру следует задуматься о качестве потребляемых товаров. Этот день — второй четверг ноября. А вся вторая неделя ноября, по инициативе ООН, чуть позже, в 1996 году, стала посвящаться проблемам добротности той или иной вещи.

В постоянном поиске удешевления товаров для широкого потребления, в их производстве часто используются материалы, не соответствующие принятым нормам безопасности. Чтоб этого не случалось — чтоб каждый человек чувствовал себя безопасно, во время употребления разных продуктов, существуют разные экспертные комиссии, которые проверяют качество того или иного товара.

Каждый год раскрываются фирмы, что используют вредные или бесполезные материалы при изготовлении лекарств, продуктов питания, косметики, игрушек, строительных материалов — и других продуктов. Следить за качеством собственной жизни — задача каждого человека. Не стоит слепо доверять производителям, у которых нет соответствующих сертификатов или знаков проверки особенностей собственного товара.

Поэтому, каждую вторую неделю ноября, а также каждый второй четверг ноября проводят различные мероприятия для актуализации проблемы качества среди производителей. Ведь от этого зависит комфорт общества, жизнь нас и наших детей. Для того чтобы любить себя, ухаживать за собой, не достаточно позволять себе те или иные радостные приобретения — неплохо было бы еще и следить за качеством этих товаров. Ведь именно отменные показатели добротности используемых вещей, часто, залог нашего здоровья и психологического комфорта.

На этот же день выпадает Всемирный День Юзабилити — праздник, отмечаемый юзабилити профессионалами по всему миру. Его цель — показать пользователям ценность простого и удобного дизайна. Миссия праздника — повышение внимания общественного сознания о необходимости упрощения доступа и повышения простоты использования предлагаемых продуктов и услуг, имеющих особо важное значения для человечества.

Главным лозунгом Всемирного дня юзабилити стала фраза — «Сделай проще!».

Всемирный день шопинга

В 2009 году китайская интернет-площадка Alibaba Group впервые организовала распродажу, приуроченную к другому популярному местному празднику, Дню холостяка. Существенные скидки в этот молодежный праздник пришлись по душе многим и оправдали себя. Так что другие онлайн-магазины подхватили идею и вскоре дата «11.11» вышла далеко за пределы Поднебесной, превратив ноябрь в период глобальных распродаж.

Не обойдется в этот день и без благотворительности. 11 ноября продавцы и покупатели совместно участвуют в программе «Остановить голод». Они жертвуют частью полученных средств за определенные группы товаров в Фонд всемирной продовольственной программы, которая ставит своей целью победить к 2030 году такое бедствие как голод.

День написания бумажных писем

При современном уровне развития технологий люди практически перестали использовать бумажные письма. Чтобы сохранить данную традицию и в некотором роде вернуть данный способ обмена информацией, был придуман специальный праздник, посвященный именно бумажным письмам. Для празднования дня таких писем посвящен день 11 ноября, когда можно вспомнить старые времена и написать какое-нибудь послание своим близким. Это подарит особые радостные моменты и отвлечет от мира, в котором сложно представить себе жизнь без использования всевозможных гаджетов.

Данный праздник отмечают путем написания писем своим родным, друзьям, и даже домашним питомцам. Это позволяет получить массу положительных эмоций и вспомнить старые традиции, которые еще совсем недавно были так актуальны. А бумага сохранит все слова, чтобы в дальнейшем рассказать о самых интересных событиях в жизни.

День холостяка

Этот молодой и набирающий популярность праздник возник в конце XX века. Первыми инициаторами его проведения выступили студенты некоторых университетов Нанкина в Китае. Согласно китайской традиции, дата 11.11, состоящая из четырех единиц, символизирует людей, не имеющих пары, т. е. холостяков.

Идея этого календарного события — заведение новых знакомств и развитие новых отношений. В итоге праздник быстро распространился в молодежной среде и даже вышел за пределы Китая, приобретая очертания международного.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День фитнеса;

— День независимости Польши;

— Всемирный день курицы.

Тэги: праздник, день, ООН, Польша, письмо, качество, холостяк, курица, фитнес, шопинг

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