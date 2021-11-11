Задержан подозреваемый в избиении продюсера Николая Журавлева

Главное: Полицейские задержали 36-летнего мужчину, обоснованно подозреваемого в нанесении телесных повреждений известному украинскому продюсеру Николаю Журавлеву. Им оказался сосед пострадавшего.

Детали: В Киеве задержали мужчину, который избил известного продюсера и композитора Николая Журавлева. В результате того нападения в подъезде собственного дома автор хитов группы KAZKA, который также сотрудничает со такими артистами, как Ольга Бузова, Клава Кока, группой КУРГАН feat Agregat, был госпитализирован с серьезными травмами. Об этом 10 ноября передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Нападавшим оказался 36-летний сосед пострадавшего.

Киевлянину уже сообщили о подозрении по факту нанесения Журавлеву умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Как было установлено в ходе досудебного расследования, поздно вечером 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе столицы между ними произошел конфликт. В ходе спора нетрезвый сосед нанес продюсеру удар в правый висок.

«В результате удара потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, а именно открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка», — говорится в публикации.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В тему: В Киеве в собственном подъезде был жестоко избит музыкальный продюсер Николай Журавлев. Музыканту уже сделали одну операцию, теперь он собирает деньги на дальнейшее лечение и реабилитацию.