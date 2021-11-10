Более полусотни пород собак признаны в Украине опасными: полный собак

Главное: Кабинет министров утвердил список опасных пород собак в Украине. Их хозяева обязаны обязательно заключить договор страхования за вред, который может быть причинен третьим лицам.

Детали: В Украине утвердили перечень «опасных» пород собак, насчитывающий более 50 видов. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, такое решение было согласовано на заседании правительства 10 ноября 2021 года.

Владельцы собак пород, признанных «опасными», обязаны заключить договор обязательного страхования или ответственности за ущерб, который может быть причинен другим людям.

Ранее этот список насчитывал около 90 пород собак, а теперь сократился — в него входит только 51 порода и метисы всех пород.

В частности, теперь обязаны заключить договор обязательного страхования или ответственности за вред, который может быть причинен третьим лицам, владельцы следующих пород:

— аиди (овчарка атласская);

— айну (хоккайдо);

— акбаш;

— акита-ину;

— акита американская (собака большая японская);

— бандог американский;

— бергамаско (овчарка бергамская);

— брохольмер датский;

— бувье арденнский;

— бувье фланерский;

— бульдог алапасский чистокровный (отто);

— бульдог американский;

— бульдог малерский (ка-де-бо, перо де прессо малеркин);

— бульмастиф;

— бультерьер английский;

— бультерьер английский стафордширский;

— бурбуль южноафриканский;

— овчарка картская;

— овчарка голландская;

— овчарка греческая;

— овчарка Эштрельская (португальская горная);

— овчарка кавказская (волкодав кавказский);

— овчарка среднеазиатская (алабай, волкодав среднеазиатский);

— овчарка восточноевропейская;

— овчарка французская (босерон);

— волкодав ирландский;

— гампр;

— доберман;

— дог аргентинский (аргентинский мастиф);

— дог канарский;

— конгал;

— кане-корсо;

— као де кастро лаборейро;

— као де сэра де астрела (португальская пастушья собака);

— марема (овчарка маремо-абруцкая);

— мастиф английский;

— мастиф бельгийский;

— мастиф пиренейский;

— тибетский мастиф;

— московская сторожевая;

— перо де пресса канарио (собака канарская);

— пит-бультерьер американский;

— рафейра дуалинтежа (собака португальская сторожевая);

— риджбек родезийский;

— риджбек тайский;

— ротвейлер;

— собака волчья итальянская;

— собака волчья саарлосская (вольфхаунд);

— собака волчья чешская;

— терьер американский стафордширский;

— тоза-ину (собака японская бойцовская);

— метисы всех указанных пород.

Список был принят в рамках выполнения законов «О страховании» и «О защите животных от жестокого обращения».

В тему: 9 ноября 2021 года в Украине вступил в силу закон, увеличивающий штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Также этим законом запрещается работа передвижных зоопарков и выставок.