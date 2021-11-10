«Больше никаких отсрочек»: депутат попросил полицию недопустить проезд евроблях по украинским дорогам

Главное: Сегодня в Украине заканчивается срок растаможивания «евроблях». По словам главы профильного парламентского комитета Данила Гетманцева, никаких отсрочек больше не предполагается.

Детали: Период льготного растаможивания, пригнанных из-за рубежа и не поставленных на учет в Украине, заканчивается 10 ноября. Как сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Данил Гетманцев на своем канале в Telegram, больше никаких льготных периодов для решения этого вопроса не предусмотрено.

«Вопрос с евробляхами решен. Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь — закон один для всех», — написал он, добавив, что за это время было растаможено более 83 тыс. автомобилей, в результате чего бюджет получил 2,9 млрд грн.

«Прошу Национальную полицию принять меры к недопущению проезда евроблях по улицам и дорогам нашей страны», — заключил Гетманцев.

В тему: 16 апреля 2021 года Верховная Рада Украины существенно снизила штрафы за нерастаможенные «евробляхи».

С 15 июня начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией, известных также как «евробляхи».