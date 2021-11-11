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Новости > В Украине зафиксировано 17 случаев полиомиелита, — ВОЗ

В Украине зафиксировано 17 случаев полиомиелита, — ВОЗ

Агата Кловская
11.11.21 09:14
509
В Украине зафиксировано 17 случаев полиомиелита, — ВОЗ

Главное: 17 случаев полиомиелита зафиксировано в Украине за последнее время. В ВОЗ призывают вакцинировать детей, поскольку инфекционное заболевание угрожает именно не получившим прививку.

Детали: В Украине зафиксировано 17 случаев полиомиелита. Вирусное инфекционное заболевание распространяется в стране из-за низкой вакцинации, усугубленной пандемией. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ярно Хабихт, пишет УП.

«Мы зафиксировали 17 случаев в двух регионах Украины», — сказал он.

Эксперты ВОЗ, Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, Детского фонда ООН, Центров по контролю и профилактике заболеваний США и местные органы здравоохранения устанавливают пути распространения вируса, который вызывает болезнь.

«Мы стараемся понять, как распространился вирус в общине, чтобы дать рекомендации национальным органам власти для принятия соответствующих мер», — добавил специалист.

Он добавил, что вакцинный штамм угрожает именно невакцинированным и распространяется он исключительно из-за того, что в Украине низкий прививочный охват, и во время пандемии система рутинной вакцинации становится уязвимой.

«В настоящее время стратегия по реагированию на вспышку разрабатывается, поэтому я призываю прививать своих детей. Мы не хотим видеть возвращение вируса. Украина не уникальна в этом случае. Мы видим такие случаи в Таджикистане, где сейчас происходит реагирование на вспышку, и некоторых других странах», — рассказал Хабихт.

В тему: На Закарпатье зафиксировали вспышку полиомиелита. Заболели пять детей.

Тэги: Украина, Всемирная организация здравоохранения, дети, вакцинация, полиомиелит, новости Украины

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