В ВОЗ назвали регион, где число случаев заболевания и смертности от COVID-19 неуклонно растет

Главное: По словам главы европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге, Европа — единственный регион в мире, где число случаев заболевания и смертности от COVID-19 неуклонно растет. В Юго-Восточной Азии и Африке смертность от COVID-19 упала примерно на треть, несмотря на нехватку вакцин в этих регионах.

Детали: Европа осталось единственным регионом в мире, где число случаев заболевания и смертности от коронавируса COVID-19 неуклонно растет. Об этом сообщает Associated Press в среду, 10 ноября.

Так, глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что если не будут приняты дополнительные меры для борьбы с COVID-19, к февралю в Европе количество смертей может возрасти еще на 500 тысяч. Он констатировал, что Европа вернулась в эпицентр пандемии.

В еженедельном отчете ВОЗ указано, что в мире зарегистрировано около 3,1 млн новых случаев заболевания, что примерно на 1% больше, чем неделей ранее. Почти две трети случаев заражения коронавирусом — 1,9 млн — пришлось на Европу, где число случаев выросло на 7 %.

В Северной и Южной Америке число новых еженедельных случаев заболевания сократилось на 5%, а число смертей снизилось на 14%. В Юго-Восточной Азии и Африке смертность от COVID-19 упала примерно на треть, несмотря на нехватку вакцин в этих регионах.

Страны с наибольшим количеством COVID-19 в мире за неделю — США, Россия, Великобритания, Турция и Германия. Число жертв во всем мире снизилось почти на 4% и упало во всех регионах, кроме Европы.

В тему: В ВОЗ назвали условие окончания пандемии коронавируса.