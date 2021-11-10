Доктор Комаровский назвал единственную вакцину от коронавируса, которая до конца исследована учеными

Главное: На сегодняшний день лишь одна вакцина от коронавируса исследована учеными до конца. По словам известного педиатра Евгения Комаровского, речь идет о препарате Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Детали: Известный врач Евгений Комаровский рассказал, какая вакцина от коронавируса до конца исследована учеными. Об этом педиатр заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Заслуженный врач утверждает, что препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech, попросту «Пфайзер» исследован до конца.

«По Пфайзеру закончена третья фаза — полностью. Пфайзер исследован до конца, Модерна тоже практически до конца», — утверждает педиатр и добавляет, что никаких «еще несколько лет не нужно».

Евгений Комаровский также говорит, что просветительской работой на тему необходимости вакцинации от коронавируса должна заниматься власть, чтобы убедить «твердолобых людей», которые противятся вакцинации.

Педиатр добавил, что в стране должны быть специальные люди, назначенные властью, которые определяли «вакцинальную политику».

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