В Кабмине рассказали о судьбе веерных отключений в Украине

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что у правительства отсутствуют какие-либо планы по внедрению веерных отключений электроэнергии в стране на фоне энергетического кризиса.

Детали: Кабинет министров Украины не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям электроэнергии. Как сообщает УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 10 ноября.

«Относительно ситуации с электроэнергией еще раз подчеркну, что правительство не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям», — заявил глава правительства, подчеркнув, что запасов газа в газохранилищах также достаточно.

В то же время премьер признал, что ситуация в сфере электроэнергетики «действительно непростая».

«В первую очередь это касается запасов угля для работы тепловой генерации. Еще несколько месяцев назад мы активизировали работу и по дополнительным импортным контрактам, и по увеличению собственной добычи угля», — заключил Шмыгаль.

В тему: 2 ноября 2021 года на пресс-конференции в Запорожье премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство запретило поставщикам отключать потребителей от света и газа.