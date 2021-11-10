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Новости > В ВОЗ назвали лучший способ борьбы инфекционным заболеванием

В ВОЗ назвали лучший способ борьбы инфекционным заболеванием

Агата Кловская
10.11.21 16:16
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В ВОЗ назвали лучший способ борьбы инфекционным заболеванием

Главное: Во Всемирной организации Здравоохранения назвали лучший способ борьбы с инфекционным заболеванием. Это сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства.

Детали: Всемирная организация здравоохранения тестирует 16 новых вакцин от коронавируса. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью газете La Vanguardia.

Лучший способ борьбы с болезнью — сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства, заявил он.

«Это весьма обнадеживающее развитие. Конечно, данные все еще поступают, и мы очень подробно анализируем их от ВОЗ. Мы тестируем еще 16 вакцин. Наука развивается очень хорошо, и людям тоже следует об этом рассказать», — ответил он на вопрос, доверяет ли антивирусным препаратам, рекламируемым Merck и Pfizer.

В тему: В ВОЗ назвали условие окончания пандемии коронавируса.

Тэги: здоровье, вакцина, лечение, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус, вакцинавакцина от коронавируса

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