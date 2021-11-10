В Кривом Роге рухнувшее дерево раздавило две легковушки. Один водитель госпитализирован

Главное: Накануне в Металлургическом районе Кривого Рога 13-метровое дерево рухнуло на два автомобиля. Водителя одного из них госпитализировали.

Детали: В Кривом Роге дерево упало на авто, в котором находился мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Событие произошло вчера, 9 ноября, вблизи одного из домов по улице Соборности Металлургического района Кривого Рога.

Дерево высотой около 13 метров упало на автомобили Daewoo Lanos и Kia Soul, который как раз в это время заезжал на парковку.

Водитель Kia Soul госпитализирован «скорой» в городскую клиническую больницу № 2 с предварительным диагнозом — сотрясение головного мозга.

Спасатели с помощью бензопилы распилили дерево и убрали с транспортных средств.

В результате происшествия погибших нет.

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