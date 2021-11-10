В Чернигове за «волосатую лапу» схватили судью, который кичился тем, что не берет взятки

Главное: Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило на крупной взятке судью черниговского суда Дмитрия Лобана, который принимал участие в акции «Я не беру взятки».

Детали: Судья Черниговского окружного административного суда Дмитрий Лобан, который публично выступал против коррупции, задержан при получении взятки в размере $20 тыс. Как сообщает агент НАБУ Евгений Шевченко на своей странице в Facebook, в свое время он принимал участие в акции «Я не беру взятки».

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

В связи с этим глава КСУ Александр Тупицкий и представители оппозиционных партий обвинили его в узурпации власти.

В ответ в отношении Тупицкого и судей КСУ были возбуждены уголовные производства о захвате власти.