В полиции привлекли высокие технологии для борьбы с наркоманскими закладками

Главное: В первый день работы телеграмм-бота по борьбе с закладками наркотиков от граждан поступило 52 обращения. Большинство из них просто хотели проверить работу бота.

Детали: В первый день официального запуска бота против наркотиков люди помогли обнаружить полиции закладки в нескольких городах. Как сообщается на официальном канале Патрульной полиции в Telegram, в течение дня из различных городов поступило 52 обращения.

Большинство, чтобы проверить работу чат-бота. Однако в Кропивницком патрульные обнаружили закладки там, где указали граждане. На чат-бот поступило обращение о подозрительном свертке, спрятанном в трубе ограды. Это была закладка.

Также в Житомире очевидец сообщил, что подозрительный мужчина оставил закладки у входа в подъезд дома — там нашли две бумажных свертка.

Заместитель руководителя Патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, что пилотные версии чат-бота DrugHunters работали во Львове и Одессе и доказали свою эффективность.

С помощью этой программы обнаружили сотни мест с закладками, а также задерживали распространяющих их лиц.

В тему: 23 сентября 2021 года в Хмельницком полицейские задержали 38-летнего преподавателя одного из лицеев, который занимался сбытом амфетамина школьникам. Во время обысков у него, кроме амфетамина, изъяли также марихуану, «соли», устройства для употребления наркотиков и т. д.