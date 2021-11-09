Главные новости за 9 ноября 2021 года

— Министерство здравоохранения утвердило справку о противопоказаниях для вакцинации в отношении переболевших ковидом. Она будет действовать 3 месяца.

— 9 декабря вступает в силу приказ, согласно которому расширяется перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса станет обязательной.

— За сутки жесткого карантина на Волыни отстранили от работы 995 учителей, которые до сих пор не вакцинировались.

— В КГГА отстранили от работы 7 сотрудников, не вакцинированных против COVID-19. За этот период им не заплатят и не включат в стаж, дающий право на отпуск.

— В Киеве задержан бывший руководитель тюрьмы террористов «ДНР» «Изоляция», 37-летний Денис Куликовский, известный как «Палыч». Мужчину обвиняют по четырем тяжким статьям Уголовного кодекса.

— Известный врач Евгений Комаровский разочаровался в президенте Владимире Зеленским. По его словам, 73% украинцев «лоханулись» и при Петре Порошенко им бы жилось лучше.

— Известный актер и преподаватель Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения по собственному желанию по итогам скандала о сексуальных домогательствах.

— В Киеве в собственном подъезде был жестоко избит музыкальный продюсер Николай Журавлев. Музыканту уже сделали одну операцию, теперь он собирает деньги на дальнейшее лечение и реабилитацию.

— В ходе подготовки к следующему бою украинский боксер Василий Ломаченко побрился наголо. Аналогичная прическа ранее принесла удачу Александру Усику в его сентябрьском бою за звание чемпиона мира.

— ЕС обновил «зеленый список» стран. Украины в нем нет.

— Батальон основных боевых танков Т-80У был развернут на железнодорожной станции в Воронежской области. По всей видимости, танки направляются на полигон Погоново — он находится в 250 км от границы с Украиной.

— Ветряная энергетика, которая считается безвредной для планеты, оказалась опасной для человеческого здоровья. Семейной паре из Франции удалось доказать это в суде и отсудить у энергетической компании 100 тыс. евро.