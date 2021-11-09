Стало известно, когда ожидать пика смертности от коронавируса в Украине

Главное: Эксперты Киевской школы экономики констатируют, что смертность от Covid-19 в Украине за последнюю неделю выросла на 18%, предполагают рост летальности в ближайшие недели, но не повышают общий прогноз в 92 тысячи жертв эпидемии.

Детали: Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 еще не вышла на плато, но на данный момент можно наблюдать положительный тренд и начало стабилизации. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, Украина зафиксировалась на стабильном уровне, перестала расти по новым случаям болезни и госпитализации.

При этом, по словам эксперта, на постоянно растущий показатель смертности влияет «„довнесение“ данных». «Рекомендуем смотреть на средненедельный показатель, чтобы сглаживать довнесение. Сейчас смертность в Украине достигла уровня 647 человек в среднем за сутки», — объяснил он, подчеркнув, что это не предел.

«Этот показатель еще может продолжить рост в ближайшие одну-две недели, потому что смертность является отложенным показателем и стабилизация смертности наступает через 1-2 недели после стабилизации по выявленным случаям и госпитализации», — считает Ганиченко.

Эксперты Киевской школы экономики ожидают пик заболеваемости в первой половине ноября, то есть уже в ближайшие дни, и спад показателей во второй половине ноября.

Ганиченко отметил, что количество выписок растет, разрыв между госпитализациями и выписками сократился до 6% — и в пределах недели количество госпитализаций и выписок может сравниться.

В тему: По данным Офиса президента Украины, в Украине стабилизируется показатель госпитализации пациентов с коронавирусом. Общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тысячи человек.