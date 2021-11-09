Стало известно, сколько украинцев полностью привилось от коронавируса

Главное: За минувшие сутки в Украине вакцинировались от коронавируса 240 440 человек. Всего же полный курс прививок против коронавируса прошли более 8 миллионов украинцев.

Детали: С начала вакцинальной кампании в стране сделано 19 584 775 прививок, привито 11 546 723 человека.

В Украине по состоянию на 9 ноября полный курс прививок против коронавируса прошли более 8 миллионов человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании в стране сделано 19 584 775 прививок, привито 11 546 723 человека.

Одну дозу вакцины получил 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

За минувшие сутки, 8 ноября, против коронавируса вакцинировано 240 440 человек. Первую дозу вакцины получили 140 439 человек, вторую дозу — 100 001 человек.

В тему: Минздрав расширил список профессий, для которых COVID-вакцинация станет обязательной.