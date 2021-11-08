Главные новости за 8 ноября 2021 года

— С сегодняшнего дня в Украине начали отстранять от работы сотрудников, подлежащих обязательной covid-вакцинации — в частности, чиновников и педагогов.

— Украина находится на втором месте в мире по росту смертности от COVID. На первом месте находится Россия с 1179 смертельных случаев за предыдущие сутки.

— В Минздраве заявили, что правоохранители имеют полное право требовать у граждан COVID-сертификаты. Норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

— Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии «Слуга Народа».

— В Украине заняты 68,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Киеве и 14 областях.

— Количество банков, автоматически блокирующих счета украинцев из-за долгов, увеличилось до 18. При этом арест средств зачастую происходит неправильно. В НБУ рассказали, что необходимо делать в таком случае.

— На рынке изготовления поддельных ковид-сертификатов сегодня существует два основных направления: подделка документов и преступная безответственность. По мнению главы Национальной полиции Игоря Клименко, вторая страшнее.

— Городские власти Киева решили расторгнуть договора с некоторыми частными перевозчиками, так как те получили маршруты через фальсификации. Договора разрываются по 11 маршрутам.

— В Черновцах в парке белка, с бешенством, укусила двух человек. Белка впоследствии умерла, а пострадавшие теперь проходят курс иммунизации против бешенства.

— В ближайшую неделю на всей территории Украины установится малооблачная погода без осадков. Но ночью возможны заморозки до −7.

— Большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ. Президент Анджей Дуда созвал экстренно совещание с участием силовиков.

— Коста-Рика стала первой в мире страной, объявившей обязательную вакцинацию от коронавируса среди детей и подростков. Их будут прививать американской вакциной Pfizer.

— Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск устроил опрос среди своих подписчиков в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% акций компании Tesla, чтобы уплатить налоги. При этом он изменил свое имя на Лорд Эдж.