Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Главные новости за 8 ноября 2021 года

Главные новости за 8 ноября 2021 года

Александр Панько
08.11.21 18:59
130
Главные новости за 8 ноября 2021 года

— С сегодняшнего дня в Украине начали отстранять от работы сотрудников, подлежащих обязательной covid-вакцинации — в частности, чиновников и педагогов.

— Украина находится на втором месте в мире по росту смертности от COVID. На первом месте находится Россия с 1179 смертельных случаев за предыдущие сутки.

— В Минздраве заявили, что правоохранители имеют полное право требовать у граждан COVID-сертификаты. Норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

— Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии «Слуга Народа».

— В Украине заняты 68,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Киеве и 14 областях.

— Количество банков, автоматически блокирующих счета украинцев из-за долгов, увеличилось до 18. При этом арест средств зачастую происходит неправильно. В НБУ рассказали, что необходимо делать в таком случае.

— На рынке изготовления поддельных ковид-сертификатов сегодня существует два основных направления: подделка документов и преступная безответственность. По мнению главы Национальной полиции Игоря Клименко, вторая страшнее.

— Городские власти Киева решили расторгнуть договора с некоторыми частными перевозчиками, так как те получили маршруты через фальсификации. Договора разрываются по 11 маршрутам.

— В Черновцах в парке белка, с бешенством, укусила двух человек. Белка впоследствии умерла, а пострадавшие теперь проходят курс иммунизации против бешенства.

— В ближайшую неделю на всей территории Украины установится малооблачная погода без осадков. Но ночью возможны заморозки до −7.

— Большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ. Президент Анджей Дуда созвал экстренно совещание с участием силовиков.

— Коста-Рика стала первой в мире страной, объявившей обязательную вакцинацию от коронавируса среди детей и подростков. Их будут прививать американской вакциной Pfizer.

— Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск устроил опрос среди своих подписчиков в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% акций компании Tesla, чтобы уплатить налоги. При этом он изменил свое имя на Лорд Эдж.

Тэги: Верховная Рада Украины, Министерство здравоохранения Украины, здоровье, мир, смерть, сертификат, смертность, политика, криминал, Национальная полиция Украины, кислород, Слуга народа, Игорь Клименко, Александр Корниенко, коронавирус, COVID-19, COVID-сертификат

Комментарии

Статьи

08.11.21 08:52

«Динамо» - «Ворскла»: НЕ-ЗАС-ЛУ-ЖЕН-НО!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Беспроводные наушники вызывают рак?
06.11.21 11:53

Беспроводные наушники вызывают рак?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.11.21 19:52

Украинцы живут все меньше и меньше, - статистика
08.11.21 19:26

Саакашвили вывезли из тюрьмы в неизвестном направлении
08.11.21 17:01

Озвучены самые популярные схемы подделки ковид-сертификатов
08.11.21 16:54

Вакцинироваться или переболеть коронавирусом: иммунолог рассказал, когда иммунитет сильнее
08.11.21 16:37

Епископ УПЦ рассказал, чему учит подвиг святого Димитрия Солунского
08.11.21 16:18

Китайцы тренируются стрелять по американским кораблям посреди пустыни
08.11.21 16:05

Митрополит Антоний рассказал о молитве, которая спасает от беды
08.11.21 15:58

Толпа мигрантов начала штурм польской границы из Беларуси
08.11.21 15:48

В Киеве уберут маршрутки с 11 маршрутов
08.11.21 15:31

В Украине растет количество банков, автоматически блокирующих счета должников: полный список
08.11.21 19:26

Саакашвили вывезли из тюрьмы в неизвестном направлении
08.11.21 17:01

Озвучены самые популярные схемы подделки ковид-сертификатов
08.11.21 15:58

Толпа мигрантов начала штурм польской границы из Беларуси
08.11.21 15:48

В Киеве уберут маршрутки с 11 маршрутов
08.11.21 15:31

В Украине растет количество банков, автоматически блокирующих счета должников: полный список
08.11.21 15:12

Почти всю территорию Украины охватят первые заморозки
08.11.21 12:57

В Киеве и 14 областях превышен показатель занятости больничных коек с кислородом
08.11.21 12:55

В разгар политического сезона партия Зеленского осталась без главного «слуги»
08.11.21 11:47

Невакцинированных украинцев с сегодняшнего дня отстранят от работы без сохранения зарплаты
08.11.21 10:10

Украина — вторая в мире по росту смертности от коронавируса
03.11.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько человек в Украине умерло после прививки от коронавируса
01.11.21 20:06

В Германии машина въехала в толпу школьников. Есть погибший
04.11.21 19:00

Главные новости за 4 ноября 2021 года
03.11.21 19:00

Главные новости за 3 ноября 2021 года
02.11.21 19:00

Главные новости за 2 ноября 2021 года
04.11.21 16:16

Стало известно, когда будет пик волны коронавируса в Украине
05.11.21 13:12

Часть украинцев с понедельника останутся без работы
05.11.21 19:00

Главные новости за 5 ноября 2021 года
05.11.21 10:33

В Мадриде машина врезалась в группу школьников
02.11.21 09:06

Назван победитель выборов мэра Харькова
Фото и Видео
Вакцинироваться или переболеть коронавирусом: иммунолог рассказал, когда иммунитет сильнее
Вакцинироваться или переболеть коронавирусом: иммунолог рассказал, когда иммунитет сильнее
Вакцинироваться или переболеть коронавирусом: иммунолог рассказал, когда иммунитет сильнее
Вакцинироваться или переболеть коронавирусом: иммунолог рассказал, когда иммунитет сильнее
Толпа мигрантов начала штурм польской границы из Беларуси
Толпа мигрантов начала штурм польской границы из Беларуси
В Житомире горе-мать оставила детей в квартире без еды и присмотра
В Житомире горе-мать оставила детей в квартире без еды и присмотра
«Зеля ху...ло» и «Зеля пи...р»: Киев заполонила заборная брань в адрес Зеленского и не только
«Зеля ху...ло» и «Зеля пи...р»: Киев заполонила заборная брань в адрес Зеленского и не только
Из Беларуси в ЕС движется «адская» колонна
Из Беларуси в ЕС движется «адская» колонна
Пьяный одессит решил раздеться прямо в магазине
Пьяный одессит решил раздеться прямо в магазине
В центре Киева провалилaсь дорога
В центре Киева провалилaсь дорога
Голодающего Саакашвили подловили... на поедании каши с соком
Голодающего Саакашвили подловили... на поедании каши с соком
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
В Украине заметили полярное сияние
В Украине заметили полярное сияние
fraza.com
Новости блогосферы
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.