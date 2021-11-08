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Новости > В Украине растет количество банков, автоматически блокирующих счета должников: полный список

В Украине растет количество банков, автоматически блокирующих счета должников: полный список

Александр Панько
08.11.21 15:31
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В Украине растет количество банков, автоматически блокирующих счета должников: полный список

Главное: Количество банков, автоматически блокирующих счета украинцев из-за долгов, увеличилось до 18. При этом арест средств зачастую происходит неправильно. В НБУ рассказали, что необходимо делать в таком случае.

Детали: 18 из 73 банков Украины уже начали автоматически блокировать счета граждан из-за долгов по требованию государственных и частных исполнителей. Как сообщает платформа анализа открытых данных Opendatabot, среди них по-прежнему нет половины банков с наибольшими активами, в частности, государственного «Ощадбанка» и «Альфа-банка».

На сегодняшний день в список входят:

— «Приватбанк»;

— «Универсал Банк» (monobank);

— «Окси Банк»;

— «Таскомбанк»;

— «Индустриалбанк»;

— «Банк Восток»;

— «Прокредит Банк»;

— «Львов»;

— «Конкорд»;

— «Райффайзен Банк Аваль»;

— «Кредобанк»;

— «ОТП Банк»;

— «Идея Банк»;

— «Метабанк»;

— «Украинский Капитал»;

— «Агропросперис Банк»;

— «Укрсиббанк»;

— «Радобанк».

Как отмечает платформа, на данный момент система блокирования счетов работает не идеально. В частности, «замораживаться» должна лишь сумма долга, тогда как зачастую банки блокируют все счета должника.

Впрочем, как объяснила начальник управления Национального банка Украины по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук, здесь многое зависит от исполнителей и того, как оформлен документ об аресте средств. «Если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника».

Если банковские счета из-за долгов были заблокированы полностью, необходимо:

— направить исполнителю введением письменное требование об отмене постановления об аресте счета;

— в случае отсутствия ответа — подготовить жалобу на руководство государственной исполнительной службы. Или если производство ведет частный исполнитель, — жалобу на Совет частных исполнителей;

— подать иск в местный административный суд об отмене определения об аресте счета.

В тему: 6 июля 2021 года в соответствии с приказом Министерства юстиции от 23 марта 2021 года банки начали автоматически списывать долги со счетов украинцев. В числе первых оказались «Приватбанк» и «Универсал Банк», более известный по приложению мобильного банкинга monobank.

Тэги: Национальный банк Украины, общество, банк, арест, экономика, Ощадбанк, счет, ПриватБанк, новости Украины, Monobank, блокировка

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