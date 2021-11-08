Подписчики Илона Маска призвали его продать свои акции Tesla

Главное: Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск устроил опрос среди своих подписчиков в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% акций компании Tesla, чтобы уплатить налоги. При этом он изменил свое имя на Лорд Эдж.

Детали: Большинство участников интернет-голосования, устроенного американским миллиардером Илоном Маском, поддержали продажу 10% акций компании Tesla. Как следует из результатов опроса, проведенного бизнесменом на своей странице в Twitter, за продажу ценных бумаг высказались 57,9% респондентов.

В общей сложности в голосовании приняли участие свыше 3,5 миллионов человек.

Свой вопрос Маск объяснил тем, что «в последнее время слишком много обсуждают, что нереализованная прибыль является средством уклонения от уплаты налогов». В комментариях он также подчеркнул, что не получает зарплату и бонусы, поэтому продажа акций является единственным способом уплатить налоги.

При этом Маск изменил имя на Lorde Edge, определив своим местожительством Tröllheim. Эти свои действия он не объяснил.

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