Первая страна сделала вакцинацию от коронавируса для детей обязательной

Главное: Коста-Рика стала первой в мире страной, объявившей обязательную вакцинацию от коронавируса среди детей и подростков. Их будут прививать американской вакциной Pfizer.

Детали: Центральноамериканская страна Коста-Рика первой в мире объявила обязательную вакцинацию от Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Как сообщает ВВС, Национальная комиссия вакцинации и эпидемиологии страны сделала это «в целях защиты интересов мальчиков, девочек и подростков».

Вакцинировать от коронавируса детей в Коста-Рике по плану начнут в марте следующего года. Страна заключила с американской компанией Pfizer договор о поставках 3,5 млн доз, полтора миллиона из которых будут специальными дозами для детей. Остальными двумя миллионами будут делать третьи прививки взрослым.

Отметим, что для взрослых прививка от коронавируса стала обязательной в марте. Таким образом в 5-миллионной стране на сегодняшний день полностью привиты от коронавируса 55% граждан, а хотя бы одну прививку сделали 70% жителей страны в возрасте от 12 лет.

В тему: 26 октября 2021 года в Минздраве Украины одобрили вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 17 лет вакцинами Pfizer.