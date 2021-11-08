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Новости > В Кирилловке пьяный луганчанин одним ударом убил чемпиона по джиу-джитсу

В Кирилловке пьяный луганчанин одним ударом убил чемпиона по джиу-джитсу

Александр Панько
08.11.21 09:38
414
В Кирилловке пьяный луганчанин одним ударом убил чемпиона по джиу-джитсу

Главное: В курортной Кирилловке во время нападения от прямого удара ножом в сердце погиб 26-летний местный житель, чемпион по джиу-джитсу Николай Балабатько.

Детали: В ночь с 5 на 6 ноября 2021 от удара ножом скончался 26-летний житель курортного городка Кирилловка в Запорожской области Николай Балабатько. Как сообщает его отец Олег на своей странице в Facebook, пьяному нападающему, который оказался выходцем из Луганска, не понравилось, что Николай говорил по-украински.

Злоумышленник позвал Николая Балабатько разобраться во двор, и тот, будучи чемпионом по джиу-джитсу, согласился. Однако не смог устоять против прямого удара в сердце.

Прибывший на место происшествия сотрудник полиции пытался реанимировать парня, но тщетно.

Отметим, Олег Балабатько является известным кирилловским предпринимателем, владельцем отеля «Жемчужина прибоя» и советником президента по вопросам рекреации и туризма.

В тему: 1 сентября 2018 года в одном из подземных переходов в Голосеевском районе Киева неизвестный убил прохожего ударом в сердце.

Тэги: убийство, алкоголь, Луганск, Запорожская область, украинский язык, криминал, Кирилловка, Николай Балабатько, Олег Балабатько

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