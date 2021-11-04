Стало известно, когда в Украине будет пик полны коронавируса в Украине

Главное: В ближайшие недели ожидается пик волны коронавируса в Украине. Такой прогноз дал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Детали: Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавируса в Украине. По его словам, это произойдет уже в ближайшие недели.

Как рассказал Кузин, министерство прогнозирует, что пиковые нагрузки на медицинскую систему начнутся уже через две-три недели. После этого ситуация начнет улучшаться.

«По нашим прогнозам, мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения в течение ближайших двух-трех недель с постепенным спадом до середины декабря 2021 года, в том числе (ожидается) улучшение ситуации в первом квартале 2022 года. Это наши прогнозы», — сказал главный санврач.

В тему: В Украине еще три области претендуют на то, чтобы попасть в «красную» зону карантина. В зоне риска — Волынская, Харьковская и Тернопольская области.