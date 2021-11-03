Лига чемпионов: «Шахтер» не устоял в Мадриде

Главное: Донецкий «Шахтер» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде играл против мадридского «Реала». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Детали: В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играл против мадридского «Реала». Подопечные Роберто де Дзерби сделали выводы после домашнего разгрома и первыми создали опасный момент, но Алан Патрик попал в штангу. Впрочем, счет открыли именно хозяева поля — сделал это Бензема.

Еще до перерыва «горняки» сумели отыграться благодаря точному удару Фернандо, но Бензема во второй половине встречи принес своей команде победу — 2:1.

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