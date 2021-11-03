По всей Украине проходят обыски у налоговиков

Главное: Сотрудники правоохранительных органов по всей Украине проводят обыски у сотрудников налоговой службы. Следственные действия проходят в офисах и по местам жительства фигурантов.

Детали: Правоохранители проводят обыски у налоговиков по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе.

По предварительной информации, схема заключалась в «покрывании» мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям.

Вследствие чего, чтобы получить доказательства противоправной деятельности, СБУ и НАБУ провели ряд обысков по всей Украине, а именно:

— в Государственной налоговой службе;

— ее региональных подразделениях;

— по местам жительства фигурантов производства.

Источник в силовых структурах сообщил, что обыски проводились, в том числе, у руководителя службы Евгения Олейникова.

Так, во время обысков силовики изъяли документы, подтверждающие данный противоправный механизм.

В частности факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым, «скруткам», а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Устанавливаются все лица, которые могут быть причастными к преступной схеме.

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