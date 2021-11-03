В Днепре освящен новый храм УПЦ

По всей Украине проходят обыски у налоговиков
В Украине введут криминальную ответственность за подделку или использование COVID-сертификатов
В Киеве митингуют актиковидники и активакцинаторы
В Минздраве рассказали, сколько человек в Украине умерло после прививки от коронавируса
В отставку подал министр обороны Андрей Таран
Коронавирус в Украине: 23 393 заболевших и 720 погибших
Лига чемпионов: «Динамо» потерпело очередное поражение
Главные новости за 2 ноября 2021 года
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На Киевщине введен усиленный контроль за соблюдением карантина