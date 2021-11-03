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Новости > В Украине разрешили ускоренную регистрацию препаратов от коронавируса

В Украине разрешили ускоренную регистрацию препаратов от коронавируса

Агата Кловская
03.11.21 12:49
160
В Украине разрешили ускоренную регистрацию препаратов от коронавируса

Главное: Депутаты приняли закон о государственной регистрации лекарственных средств. Это способствует обеспечению украинцев необходимыми лекарствами и вакцинами, а также недопущению фальсифицированных препаратов.

Детали: Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 6121 о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. За законопроект проголосовали 262 парламентария.

Документ разрешает ускоренную госрегистрацию под обязательства для экстренного медицинского применения лекарственных средств, вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов — для лечения и профилактики во время чрезвычайной ситуации и/или карантина.

«Сейчас вопрос обеспечения населения Украины жизненно необходимыми лекарственными средствами, вакцинами или другими медицинскими иммунобиологическими препаратами в связи с предполагаемым или подтвержденным распространением патогенных агентов, токсинов, химических веществ или излучений, или любых других факторов, в частности эпидемий и пандемий, которые могут нанести ущерб общественному здоровью и жизни граждан, является достаточно важным», — говорится в документе.

Принятие законопроекта будет способствовать:

— обеспечению населения жизненно необходимыми лекарственными средствами, в частности, COVID-вакцинами;

— недопущению обращения фальсифицированных, некачественных лекарственных средств.

В тему: В Украине есть инновационные COVID-лекарства, но их нельзя использовать.

Тэги: Украина, общество, закон, политика, лекарство, новости Украины, коронавирус

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