Стало известно, как себя чувствует Кравчук

Главное: Леониду Кравчуку стало лучше. Информацию сообщил Дмитрий Гордон.
Детали: Первому президенту Украины Леониду Кравчуку стало лучше. Такую информацию в эфире «Украина 24» сообщил журналист Дмитрий Гордон.
Он отметил, что 87-летний политик «идет на поправку».
Информируется, что «он начал говорить, интересуется событиями в Украине».
Дмитрий Гордон добавил: «Дай Бог, месяца два-три и все будет хорошо».
Стоит добавить, что 29 июня Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. По неофициальной информации сейчас он находится в Мюнхене.
В тему: Леонид Кравчук находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ.