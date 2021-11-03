Стало известно, как себя чувствует Кравчук

Главное: Леониду Кравчуку стало лучше. Информацию сообщил Дмитрий Гордон.

Детали: Первому президенту Украины Леониду Кравчуку стало лучше. Такую информацию в эфире «Украина 24» сообщил журналист Дмитрий Гордон.

Он отметил, что 87-летний политик «идет на поправку».

Информируется, что «он начал говорить, интересуется событиями в Украине».

Дмитрий Гордон добавил: «Дай Бог, месяца два-три и все будет хорошо».

Стоит добавить, что 29 июня Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. По неофициальной информации сейчас он находится в Мюнхене.

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