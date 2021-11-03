Борьба с коронавирусом: ученые сделали важное открытие

Главное: Ученые сделали еще один шаг в борьбе с коронавирусом. Было найдено антитело, которое снижает его тяжесть.

Детали: Исследователи университетов Дьюка и Северной Каролины в Чапел-Хилле сделали важное открытие в борьбе с коронавирусом. Появились данные их отчета.

Ученые проинформировали, что обнаружили и протестировали антитело, которое ограничивает тяжесть инфекций, вызванных различными коронавирусами, в том числе и вызывающим COVID-19.

Они говорят: «Антитело обладает потенциалом для лечения нынешней эпидемии, оно также может пригодиться для будущих вспышек, если или когда другие коронавирусы перейдут от своих естественных хозяев-животных к людям».

В ходе работы исследователи выделили антитело, проанализировав кровь пациента, который был заражен вирусом SARS-CoV-1, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в начале 2000-х годов, а также от больного COVID-19.

В отчете сообщается, что из 1 700 антител, полученных от двух человек, они обнаружили пятьдесят антител, которые обладали способностью связываться как с вирусом SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Отмечается, что одно из этих антител было особенно сильном и могло связываться со множеством коронавирусов животных в дополнение к двум патогенам, инфицирующим человека.

Ученые сообщают: «Данное антитело связывается с коронавирусом в месте, которое сохраняется при многочисленных мутациях и вариациях, в результате он может нейтрализовать широкий спектр коронавирусов».

Антитело уже протестировали на мышах, чтобы определить, может ли оно эффективно блокировать или минимизировать возникающие инфекции. Результат был положительным.

При введении до заражения антитело защищало грызунов от развития атипичной пневмонии, COVID-19 и его вариантов, в том числе Дельты, и многих коронавирусов животных, которые потенциально могут вызвать пандемии у людей. Кроме этого при введении после инфицирования антитело уменьшало тяжелые симптомы в легких по сравнению с животными, которых не лечили антителом.

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