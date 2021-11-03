В Украине введут криминальную ответственность за подделку или использование COVID-сертификатов

Главное: За создание, причастность или использование поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в Украине будут наказывать штрафом или сажать в тюрьму. Наказание будет в виде штрафа от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничения свободы сроком до двух лет.

Детали: В Украине введут криминальную ответственность за подделку документов о вакцинации от коронавируса. Соответствующий законопроект в первом чтении 282 голосами поддержала Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 2 ноября.

Законопроектом предлагается дополнить УК статьей 321-3, которая предусматривает установление ответственности за использование заведомо поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, в виде штрафа от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничения свободы сроком до двух лет.

При этом для медработников наказание будет более суровое. За внесение ложных сведений в медицинскую документацию о прививках будут штрафовать от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или сажать в тюрьму на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

Кроме того, изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных COVID-документов могут повлечь за собой наказание в виде штрафа от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишением свободы сроком до трех лет.

В тему: В «красных» областях усилят проверки сертификатов о вакцинации.