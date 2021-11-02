Украинцам пообещали, что отключений света и газа не будет

Главное: По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство запретило поставщикам отключать потребителей. Поэтому в этом отопительном сезоне никаких отключений света и газа не будет.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил украинцев, что в этом отопительном сезоне никаких отключений света и газа не будет. Об этом он заявил на пресс-конференции в Запорожье.

«Никаких отключений газа и электроэнергии у нас не предвидится. Мы уже отмечали, что мы правительственным решением запретили отключение потребителей, и бюджетных, и частных от газоснабжения», — подчеркнул он.

Как заявил Шмыгаль, отопительный сезон в Украине проходит стабильно и «сорванным не будет».

«Что касается цены на электроэнергию. Тариф на э/э для населения в Украине установлен: в течение этого года и в следующем он будет 1,44 гривны для людей, которые потребляют до 250 кВт и 1,68 гривны для тех, кто потребляет больше. Что касается цен на рынке э/э, а это не касается населения, это касается бизнеса, то там цена может колебаться. Это рынок и тут надо сказать, что в Украине цена на э/э ниже, чем в Европе», — пояснил глава правительства.

Премьер добавил, что во время прохождения этого осенне-зимнего периода будет работать 14 из 15 энергоблоков электростанций по схеме 13+1.

«Фактически, мы понимаем, что электроэнергией все потребители будут спокойно непрерывно обеспечены», — заверил Шмыгаль.

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