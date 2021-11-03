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Новости > Всемирный день косплея: какой праздник отмечается 3 ноября 2021 года

Всемирный день косплея: какой праздник отмечается 3 ноября 2021 года

Агата Кловская
03.11.21 05:22
373
Всемирный день косплея: какой праздник отмечается 3 ноября 2021 года

Сегодня, 3 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день косплея и Иларионов день.

Всемирный день косплея

Идея праздника родилась в США в 1939 году. История гласит, что на одной из вечеринок появились люди, одетые в костюмы популярных персонажей из фантастических произведений. Такая идея пришлась по душе журналистам и всем креативным людям, поэтому вскоре подобные «выходы в свет» стали хорошей традицией.

В 1960-х годах, когда жизнь во многих странах мира постепенно вновь стала налаживаться, люди вспомнили об этом удивительном увлечении. Снова возродилась традиция создания пышных костюмов, имитирующих одежду популярных персонажей.

К подобным переодеваниям люди стали относиться весьма серьезно, тщательно продумывая свои образы, а иногда даже обращаясь к профессиональным костюмерам и швеям для создания эффектного образа.

Иларионов день

Сегодня принято чтить память трех Илларионов (Великого, Меглинского и Псковоезерского).  Илларион Великий жил и проповедовал Слово Божье на территории Палестины в III-IV веках. В юности он обучался различным наукам в Александрии, а по возвращении в родные места поселился неподалеку от Газы и вел отшельнический образ жизни. Он стал основателем первых монастырей в Палестине. Скончался он во время паломничества на Кипр, куда ездил, чтобы поклонится мощам Антония Великого. Свою смерть в последнем путешествии он предсказал заранее.

Илларион Меглинский был родом из Греции. Решение стать иноком он принял в восемнадцатилетнем возрасте, когда понял, что готов отказаться от мирской жизни. В сан епископа он был посвящен в 1134 году. Большую часть своей жизни он посвятил служению Богу. Прославился он тем, что мог исцелять различные болезни. Умер Меглинский в 1164 году. Спустя 40 лет его мощи были перевезены в город Тернов.

Илларион Псковоезерский родился XV веке в окрестностях Чудского озера, где и прожил всю свою жизнь. Он был учеником и последователем преподобного Ефросина Псковского, основавшего Спасо-Елеазаровский монастырь в Псковской области.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День клише;

- День осведомленности о стрессе;

- Всемирный день медузы;

- День инженерных войск Украины.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины, косплей

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