Главные новости за 2 ноября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 19 455 человек. Умерли 700 больных.

- В Киеве за сутки от коронавируса умерли 60 человек. Это новый антирекорд.

- Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.

- В ближайшие выходные в Украине будет не холодно. Ожидаются дожди.

- Глава Минэкономики Алексей Любченко написал заявление об отставке. Его подозревают в причастности к многомиллиардным «сверткам» НДС.

- Москву окутал желтый туман. Это вызвало панику в социальных сетях.