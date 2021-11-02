В УПЦ считают, что идеология ПЦУ разделяет людей и страну

Главное: В УПЦ говорят о каноничности и неканоничности, а в ПЦУ – о настоящих и ненастоящих украинцах.

Священник отметил, что в УПЦ говорят о ПЦУ в том случае, когда нужно отреагировать на какие-то события и объяснить украинскому обществу, где правда, а где – нет. При этом, отметил он, «мы говорим, что мы – украинцы, и вы тоже украинцы, но мы – каноническая Церковь, вы – неканоническая».

«Что они говорят нам: теперь вы раскольники и, более того, не украинцы, «москали», «вата» и другое», – констатировал отец Николай, добавив, что на месте государственного деятеля «запретил бы им об этом говорить, потому что они делят народ именно по национальному признаку».

Спикер УПЦ пояснил, что есть конфессиональные, межрелигиозные споры – в стране множество конфессий, но вне зависимости от религиозной принадлежности все являются гражданами Украины. Однако сторонники ПЦУ говорят: нет, мы настоящие украинцы, а вы ненастоящие, вас надо вывести из страны.

«На самом деле это угроза государственной безопасности, это разделение страны. И когда они обвиняют нас, что мы «пятая колонна Москвы», – нет, именно там проблема. Потому что такая идеология делает в стране чужими других людей. И это одна из причин, почему у нас произошли крымские и донбасские события, когда потеряли одни территории и имеем войну на других. Потому что эти люди почувствовали себя чужими в новых идеологических условиях в стране. Потому это не та идеология, которая объединит страну, не тот путь, который может умиротворить и сделать единой нашу страну и народ», – подчеркнул протоиерей Николай Данилевич.