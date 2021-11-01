В Германии машина въехала в толпу школьников. Есть погибший

Главное: В Германии 30-летний водитель въехал в группу школьников. Местные СМИ пишут, что водитель намеренно наехал на детей, сейчас мужчина помещен в психиатрическую больницу.

Детали: В федеральной земле Гессен, Германия, 30-летний водитель намеренно въехал в группу младших школьников. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в пятницу, 29 октября. Мужчина на автомобиле въехал на улице в группу младших школьников — одна девочка восьми лет скончалась, еще двое детей семи и восьми лет получили тяжелые травмы. В субботу водителя поместили в психиатрическую клинику.

«Водитель, который совершил в пятницу наезд на группу детей в Северном Гессене, по всей видимости, сделал это намеренно. Как стало известно в понедельник, прокуратура Касселя начала расследование убийства», — пишет издание.

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