Священник УПЦ рассказал об уровнях духовного развития человека

Главное: В православии, в духовном развитии человека в частности и человечества в целом, есть свои уровни — духовный рост.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Существуют разные степени и этапы роста, точно так же, как у всего живого на этой земле. Это закон Божий. Закон Божьего творения мира, его красоты, целесообразности и гармонии. Об уровнях духовного развития писал еще святой первоверховный апостол Павел: „Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла“ (Евр. 5:12–14). Т. е. мы видим, что есть младенцы -начинающие путь духовного развития, и есть, к примеру, совершенные, которые преуспели в стяжании благодатных даров Духа Святого», — отметил священник.

Отец Андрей напомнил, что необходимо проявлять внимательность и тактичность к близким, чтобы не вмешиваться в их духовное становление.

«У каждого свой уровень, который, конечно, постоянно изменяется. И мы должны это четко осознавать. И приспосабливаться к уровню человека, и уважать его. Кто-то весь Великий пост проходил на каждую службу, исповедовался и причащался несколько раз, соборовался. А кто-то пришел на сорок минут в храм на Пасху крашаночки да куличики посвятить. И слава Богу, что так!», — подчеркнул священник Андрей Чиженко.

Он привел примеры святых и подвижников, которые в разное время послужили Богу.

«Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, практически всю жизнь отдавший Богу, и благоразумный разбойник, покаявшийся перед самой смертью и тоже вошедший в рай. Или преподобный Сергий Радонежский, всю жизнь от младенчества почти имевший склонность к монашеству и мученик Вонифатий, ведший разгульную жизнь, но присоединившийся к христианам, чтобы умереть от римских властей, как и они. Поэтому „Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стои́т он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его“ (Рим. 14:4). Оптинские старцы говорили о том, что к людям нужно быть милостивым, а к себе строже», — сказал священник.

Отец Андрей призвал не осуждать людей, которые только начинают свой путь к Богу.

«Если зашел человек в храм, дорогие братья и сестры, давайте подарим ему наши драгоценные дары (свободу и наше неосуждающее молчание). Если он ведет себя более-менее благопристойно и чинно, то пусть сам учится разговаривать с Богом. Не загружайте его чрезмерно правилами и предписаниями, которых и мы, ходящие в храмы десятки лет, часто выполнить не можем. Пусть его душа учиться общаться с Отцом своим Небесным. Мы ведь не даем пятилетнему ребенку учебник по высшей математике. Пока рано. Пусть растет. Пусть Господь поливает его благодатью Святого Духа и взращивает. Двигаясь от меры в меру, от степени в степень лестницей на Небо», — посоветовал священник.

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