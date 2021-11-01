В аэропорту «Киев» у пяти человек выявили «липовые» COVID-сертификаты

Главное: В аэропорту «Киев» задержали пять человек с поддельными сертификатами о вакцинации. Им грозит до двух лет ограничение свободы.

Детали: На территории аэропорта «Киев» у пяти человек обнаружили поддельные COVID-сертификаты. Им сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«С помощью фальшивой медицинской документации правонарушители пытались избежать обязательной самоизоляции, однако во время проверки их остановили сотрудники пограничной службы. Теперь за совершенное им грозит до двух лет ограничение свободы», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в аэропорту «Киев» у пяти человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки, а именно — при сканировании QR-кода информация о вакцинировании граждан не отображалась.

Полицейские выяснили, что справки, которые предъявили пограничникам, нарушителям на самом деле медицинскими учреждениями не выдавались.

Фигуранты — ранее не судимые жители столицы и Киевской области, 1967, 1986, 1990, 1991 и 2000 годов рождения.

Им сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

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