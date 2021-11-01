В Индии «сварили» новую вакцину от коронавируса

Главное: В Индии создана вакцина от коронавируса Novavax. Ее уже одобрили в Индонезии.

Детали: Индийские компании Novavax Inc и Serum Institute of India заявили о создании новой вакцины от коронавируса. Ее уже одобрили для применения в Индонезии, сообщает Reuters.

Уточняется, что препарат будут производить на мощностях завода Serum Institute в Индии, а вот распространять его собираются под торговой маркой Covovax.

Всего до конца года в Индонезию хотят поставить двадцать миллионов доз.

Производитель утверждает, что вскоре вакцина будет одобрена и в других странах, в том числе – в ЕС, Великобритании, Канаде и Австралии.

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