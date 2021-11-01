Главные новости за 1 ноября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 13 936 человек. Умерли 298 больных.

- Сколько продлится локдаун в Киеве? Возможно, что три недели.

- В Украине будет теплеть. Возможны дожди.

- В Кировоградской области произошло ДТП. Погибли четыре человека.

- С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения дорогами Киева составит 50 км/ч. Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость движения до 80 км в час.

- В Тонге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Это островное государство в Тихом океане.