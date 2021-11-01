Стало известно, сколько нардепов сейчас болеют коронавирусом

Главное: Спикер ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что около 30 нардепов сегодня болеют коронавирусом. При этом в Верховной Раде до сих пор не знают точного количества вакцинированных народных депутатов.

Детали: В Верховной Раде насчитываются около 30 больных коронавирусом. Об этом на брифинге сказал спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ в понедельник, 1 ноября.

По состоянию на сегодняшний день утром у меня информация, что семь народных депутатов и 21 работник аппарата (болеют коронавирусом — ред.)«, — заявил Стефанчук.

Он дал понять, что в Раде до сих пор не знают точного количества вакцинированных народных депутатов.

«Количество привитых депутатов мы будем знать после того, как проведем мониторинг и каждый депутат получит специальный пропуск, потому что каждый из них должен предъявить либо свой сертификат о прививках, либо делать ПЦР-тест, либо быстрый тест», — пояснил спикер.

Он добавил, что в Верховной Раде сейчас работает мобильная бригада, которая проводит прививки для народных депутатов, помощников, работников Аппарата ВР и журналистов.

В свою очередь глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия во время брифинга в Раде сообщил, что в СН несколько десятков невакцинированных народных депутатов.

«У нас есть люди, которые не только отказываются от вакцинации, но и отказываются предоставлять информацию о персональных данных... Точно меньше половины. Несколько десятков, два-три десятка не больше. Подавляющее большинство вакцинировались», — сказал он.

В тему: Глава медицинского комитета ВРУ Михаил Радуцкий заявил, что в здание парламента будут пропускать по новым правилам. Депутатов, их помощников, работников аппарата ВР, журналистов и других будут пускать только с COVID-сертификатом или тестом.