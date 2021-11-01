В «красных» областях усилят проверки сертификатов о вакцинации

Главное: В областях, которые относятся к «красной» карантинной зоне, усилят проверки сертификатов о вакцинации. На прошлой неделе коронавирусом заболели 152 тыс. украинцев, из них 93,5% людей были не вакцинированы.

Детали: Вопросы противодействия распространению COVID-19 и соблюдения карантинных мер обсуждались во время селекторного совещания под председательством главы правительства Дениса Шмыгаля, сообщается на сайте Кабмина.

Как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, за прошедшую неделю сделано 1 млн 740 тысяч прививок против COVID-19.

«Правительство не вводило локдаун, как во время предыдущих вспышек заболевания. Вместо закрытия ТРЦ или заведений питания, им разрешено работать без дополнительных ограничений, при полной вакцинации. Это оптимальный баланс для того, чтобы замедлить распространение болезни и не останавливать экономическую активность в стране. Государство обеспечило возможность каждому бесплатно прививаться эффективной, проверенной вакциной», — сказал Денис Шмыгаль.

По информации Минздрава, на прошлой неделе было зафиксировано 152 тысячи новых COVID-случаев. Из них 93,5% людей — не вакцинированы.

Отмечается, что в указанный период среди 34 тысяч попавших в больницы пациентов, прививок против коронавируса не было у 93,2%.

«Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одни из первых вошли в „красную“ зону. В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области», — заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он добавил, что на прошлой неделе после регламентных работ вновь начали функционировать два завода по производству кислорода.

В Национальной полиции сообщили, что за прошедшую неделю с целью выявления подделки COVID-документов было проведено 20 обысков, из них три в медучреждениях и один в туристическом агентстве. За этот период изъято 170 «липовых» международных свидетельств о вакцинации и заблокировано два Telegram-канала, также выявлена незаконная деятельность трех врачей, более 60 посредников и 20 медицинских работников, представляющих 13 медицинских учреждений, и 40 веб-ресурсов.

Открыто более 90 уголовных производств по факту подделки COVID-документов, 55 производств — по материалам Госпогранслужбы.

Всего начато 1 065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медучреждений и 35 в отношении работников турагентств.

По итогам совещания на закупку кислородных станций выделено дополнительно 400 млн гривен. А Минэкономики, Госпродслужбе и Нацполиции поручено активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в «красных» областях.

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